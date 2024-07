Chuva e Ventos Fortes: O Que Esperar do Tempo em Curitiba Hoje Esta quarta-feira (31) será marcada por muita nebulosidade e chuva fraca em Curitiba e no Litoral do Paraná...

Ric|Do R7 31/07/2024 - 06h13 (Atualizado em 31/07/2024 - 06h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌