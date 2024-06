Cidade Alerta: Informações exclusivas sobre o caso Ísis

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Cidade Alerta mostra informações exclusivas sobre o caso Ísis; assista ao vivo

O Cidade Alerta desta sexta-feira (10) tem informações exclusivas sobre o desaparecimento de Ísis Victória Mizerski, de 17 anos. Passados 22 dias do desaparecimento da adolescente, surge um novo suspeito de envolvimento com o caso. Esse suspeito é um vigilante que residiu por pouco tempo em Tibagi e supostamente teria ajudado Marcos Vagner de Souza, preso desde o início das investigações, a sumir com a jovem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Cidade Alerta mostra informações exclusivas sobre o caso Ísis; assista ao vivo

• Mais um dia que a RICtv carrega o peso de ter um dos maiores e melhores apresentadores do Paraná 💥🚨

• Não consegui transferir meu título de eleitor e agora?



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.