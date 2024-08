Clima em Curitiba: o que esperar para hoje A semana termina com tempo firme em Curitiba. Algumas regiões têm previsão para nevoeiro no início da manhã. O post Previsão do tempo... Ric|Do R7 30/08/2024 - 06h20 (Atualizado em 30/08/2024 - 06h20 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (30/08/2024), segundo o Climatempo

A semana termina com o tempo firme em todo o Paraná. No entanto, nesta sexta-feira (30) um pouco de nevoeiro deve ser registrado nas primeiras horas da manhã na capital do estado e no litoral, o que não deve se estender por muitas horas. A previsão do tempo em Curitiba é de mínima na casa dos 12°C e máxima de 27°C, conforme o Climatempo.

