Clima Favorável: Curitiba Terá Dia Quente Amanhã!

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (02/08/2024), segundo o Climatempo

O tempo permanece firme nesta sexta-feira (02) em todo estado do Paraná e o destaque é o aumento das temperaturas ao longo do dia. Com isso, a previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 11°C e máxima de 23°C, de acordo com o Climatempo.

