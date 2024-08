Clima Favorável em Curitiba: O Que Esperar para Hoje? Neste sábado (17) a condição de tempo estável vai seguir em todo o estado do Paraná. A previsão do tempo... Ric|Do R7 17/08/2024 - 06h26 (Atualizado em 17/08/2024 - 06h26 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (17/08/2024), segundo o Climatempo

Neste sábado (17) a condição de tempo estável vai seguir em todo o estado do Paraná. A previsão do tempo em Curitiba é de mínima na casa dos 13°C e máxima de 30°C, de acordo com o Climatempo.

