Clima Favorável em Curitiba: O Que Esperar para Hoje? Esta quinta-feira (25) continua com o tempo firme e seco no Paraná, o que favorece para a queda da umidade... Ric|Do R7 25/07/2024 - 06h33 (Atualizado em 25/07/2024 - 06h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba hoje (25/07/2024), segundo o Climatempo

Esta quinta-feira (25) continua com o tempo firme e seco no Paraná, o que favorece para a queda da umidade relativa do ar. As temperaturas devem se elevar na parte da tarde, entretanto, as manhãs continuam geladas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba hoje (25/07/2024), segundo o Climatempo

• Jogos de hoje (25/07/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

• Red Bull proíbe Verstappen de jogar video game em fim de semana de GP