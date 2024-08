Climatempo revela as condições climáticas para Curitiba hoje Nesta quinta-feira (29) as temperaturas mínimas ainda vão continuar baixar em todo o estado do Paraná, segundo... Ric|Do R7 29/08/2024 - 06h22 (Atualizado em 29/08/2024 - 06h22 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (29/08/2024), segundo o Climatempo

Nesta quinta-feira (29) as temperaturas mínimas ainda vão continuar baixar em todo o estado do Paraná, segundo o Climatempo. A previsão do tempo em Curitiba é de névoa úmida na parte da manhã com mínima de 8°C e máxima de 24°C.

