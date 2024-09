Começam as sabatinas com candidatos a prefeito no Paraná A Jovem Pan News inicia nesta segunda-feira (9) sabatinas com candidatos a prefeito de seis cidades do Paraná: Cascavel, Curitiba, […]...

Ric|Do R7 08/09/2024 - 18h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 18h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌