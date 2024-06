Confira a previsão do tempo para Curitiba hoje (25/06/2024)! Uma frente fria deve se deslocar em direção ao sudeste e esta terça-feira (25), no Paraná, deve ser marcada por chuva. Com isso,...

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba hoje (25/06/2024), segundo o Climatempo

Uma frente fria deve se deslocar em direção ao sudeste e esta terça-feira (25), no Paraná, deve ser marcada por chuva. Com isso, Curitiba, Litoral e região Sul do estado terão riscos de temporais, conforme o Climatempo. A previsão do tempo é de que Curitiba tenha mínima de 10°C e máxima de 14°C.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba hoje (25/06/2024), segundo o Climatempo

• Coritiba visita o Amazonas para derrubar dois tabus na Série B; escalações

• Jogos de hoje (25/06/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.