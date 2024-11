Conflito no União Brasil: Moro e Leprevost em embate público O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quinta-feira (17) repercute a troca de acusações entre o senador Sergio […] O post Jornal... Ric|Do R7 17/10/2024 - 07h29 (Atualizado em 17/10/2024 - 07h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jornal da Manhã repercute racha no União Brasil entre Leprevost e Sergio Moro

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quinta-feira (17) repercute a troca de acusações entre o senador Sergio Moro e o deputado Ney Leprevost. As mensagens e falas expõem um racha dentro do União Brasil no Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jornal da Manhã repercute racha no União Brasil entre Leprevost e Sergio Moro

• Caminhão-tanque explode após acidente e mata quase 100 pessoas; vídeo

• RIC Notícias Manhã repercute aumento em número de acidentes em rodovias no PR



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.