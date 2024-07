Confusão entre motorista e jovem por rabeira de bicicleta causa tumulto em Curitiba

‌



Motorista ‘confisca’ bicicleta de jovem que pegava rabeira e é aplaudido; vídeo

Um motorista e um jovem causaram uma confusão e atrapalharam a rotina de usuários do transporte coletivo de Curitiba na noite da última sexta-feira (5). Após um rapaz pegar rabeira com uma bicicleta, houve discussão, ameaça e o condutor do biarticulado da linha Santa Cândida/ Capão Raso parou o veículo e confiscou a bike do indivíduo. A ocorrência terminou na delegacia.

