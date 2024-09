Confusão na UPA do Cajuru: Pacientes e Funcionários em Desacordo Demora no atendimento na UPA do Cajuru termina em confusão entre pacientes e funcionários Confira todos os detalhes na reportagem! […]...

Ric|Do R7 12/09/2024 - 15h22 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌