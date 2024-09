Coritiba busca vitória crucial contra o Guarani na Série B O Coritiba enfrentar o lanterna Guarani para tentar colar no G-4 da Série B do Brasileiro. O jogo da 24ª […] O post Coritiba visita... Ric|Do R7 03/09/2024 - 06h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 06h31 ) ‌



Coritiba visita o lanterna Guarani para colar no G-4; escalações e transmissão

O Coritiba enfrentar o lanterna Guarani para tentar colar no G-4 da Série B do Brasileiro. O jogo da 24ª rodada está marcado para as 21h30 desta terça-feira (3), no Brinco de Ouro. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

