Coritiba em Busca da Vitória na Estreia de Jorginho Na estreia do técnico Jorginho, o Coritiba visita o Botafogo-SP para tentar embalar na Série B, se afastar... Ric|Do R7 03/08/2024 - 05h16 (Atualizado em 03/08/2024 - 05h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Coritiba visita o Botafogo-SP na estreia de Jorginho; transmissão e escalações

Na estreia do técnico Jorginho, o Coritiba visita o Botafogo-SP para tentar embalar na Série B, se afastar da zona de rebaixamento e voltar a sonhar com o acesso. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba visita o Botafogo-SP na estreia de Jorginho; transmissão e escalações

• Jogos de hoje (03/08/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

• Teste de bafômetro realizado no Porto de Paranaguá fica mais rigoroso