Coritiba mira a contratação de cinco atletas do Mirassol Coritiba mira a contratação de cinco atletas do Mirassol Ric|Do R7 03/12/2024 - 14h10 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jogadores do Mirassol

O Coritiba começa a aquecer o mercado mirando a temporada de 2025. O técnico Mozart, inclusive, começa a indicar atletas para indicar ao Coxa. E, cinco deles, participaram da campanha do acesso do Mirassol com o treinador para a Série A neste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

PM é flagrado jogando homem do alto de ponte em São Paulo

Avenida de Curitiba será “Times Square” brasileira; confira

Moradores cercam suspeito de abuso infantil que foi morto após confronto com a GM em Araucária