Coritiba se prepara para duelo contra o Paysandu com desfalques importantes

Com desfalque no meio-campo, o Coritiba divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Paysandu, pela 33ª rodada da Série B. Ric|Do R7 22/10/2024 - 17h09 (Atualizado em 22/10/2024 - 17h09 )

Com desfalque, Coritiba divulga relacionados contra o Paysandu; escalação

Com desfalque no meio-campo, o Coritiba divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Paysandu, pela 33ª rodada da Série B. A partida está marcada para as 19h30 de quarta-feira (23), no Estádio da Curuzu, em Belém.

