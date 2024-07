Coritiba: técnico Fábio Matias busca soluções para crise com os jogadores O técnico do Coritiba, Fábio Matias, dividiu a responsabilidade da crise alviverde com os jogadores e falou em recuperá-los mentalmente...

Ric|Do R7 22/07/2024 - 22h53 (Atualizado em 22/07/2024 - 22h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌