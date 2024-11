Coritiba x Botafogo-SP: saiba onde assistir ao vivo Coritiba x Botafogo-SP: saiba onde assistir ao vivo Ric|Do R7 22/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h30 ) twitter

Coritiba x Botafogo-SP

Nesta sexta-feira (22), o Coritiba enfrenta o Botafogo-SP pela 38ª rodada do Brasileirão Série B às 19h. Além de canais de streaming, a partida será transmitida pelo RIC Esporte Clube no Youtube e na Jovem Pan News Curitiba, no 107.1.

