Criatividade e emoção marcam a 1ª edição do Prêmio Influenciador do Ano
Ric|Do R7
21/11/2024 - 10h30 (Atualizado em 21/11/2024 - 10h30 )

Prêmio Influenciador do Ano

A capital paranaense se prepara para um evento inédito que promete marcar o cenário digital em 2024. Nesta quinta-feira (21), o Prêmio Influenciador do Ano, promovido pela Jovem Pan com apresentação da Universidade Tuiuti Paraná, celebrará os criadores de conteúdo que mais se destacaram ao longo do ano. O evento acontece no Its Bar e será uma noite de homenagens, surpresas e muita emoção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para saber mais sobre este evento imperdível!

