Crise no Athletico: derrota em casa é destaque no Bate Pronto O Bate Pronto Paraná desta quinta-feira (11) vai falar sobre a crise do Athletico, que perdeu para o Bahia, na Ligga Arena, por 3...

Ric|Do R7 11/07/2024 - 12h23 (Atualizado em 11/07/2024 - 12h23 ) ‌



