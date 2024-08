Denúncia revela irregularidades da Voepass em Cascavel Na última segunda-feira (26), uma denúncia anônima foi encaminhada ao Ministério Público do Paraná (MPPR)... Ric|Do R7 28/08/2024 - 19h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 19h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Voepass teria operado irregularmente em Cascavel, segundo denúncia feita ao MPPR

Na última segunda-feira (26), uma denúncia anônima foi encaminhada ao Ministério Público do Paraná (MPPR) com acusação de operação irregular em Cascavel, no Oeste do estado, pela empresa Voepass.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Voepass teria operado irregularmente em Cascavel, segundo denúncia feita ao MPPR

• Encontro Nacional de Aviação é destaque do RIC Notícias Noite

• Duas crianças são baleadas no PR; crime pode ter relação com a grávida morta