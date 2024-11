Derrota impactante do Athletico e desafios do Coxa em destaque Athletico sofre goleada em confronto direto contra o Corinthians e chega a 10 jogos sem vencer no Brasileiro; veja no Bate Pronto O...

Ric|Do R7 18/10/2024 - 12h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share