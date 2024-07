Descubra a Estrela Paranaense que Brilha nas Olimpíadas de Paris Barbara Domingos, 24, natural de Curitiba-Paraná, é uma ginasta rítmica tricampeã pan-americana. Ginasta... Ric|Do R7 29/07/2024 - 20h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Conheça a paranaense Bárbara Domingos que disputa nas Olimpíadas de Paris

Barbara Domingos, 24, natural de Curitiba-Paraná, é uma ginasta rítmica tricampeã pan-americana. Ginasta do programa Geração Olímpica e Paralímpica (GOP) no Paraná, Bárbara se revelou para o mundo em 2019 quando levou a medalha de prata na fita nos Jogos Pan-Americanos, o que a consolidou como uma das maiores ginastas do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mãe e filha morrem atropeladas por carro que invadiu calçada; relembre outros casos

• Método Wolbachia: mosquitos são soltos para evitar a transmissão de dengue no PR

• Conheça a paranaense Bárbara Domingos que disputa nas Olimpíadas de Paris