Descubra como estará o clima em Curitiba amanhã! Para esta terça-feira (23), a previsão é de não ter mudanças significativas no clima. O dia segue com temperaturas baixas durante... Ric|Do R7 22/07/2024 - 20h23 (Atualizado em 22/07/2024 - 20h23 )



Previsão do tempo para Curitiba amanhã (23/07/2024), segundo o Climatempo

Para esta terça-feira (23), a previsão é de não ter mudanças significativas no clima. O dia segue com temperaturas baixas durante a manhã e à tarde se elevam. Com isso, a previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 9°C e máxima de 23°C.

