Descubra o que fazer diante do aumento do preço do etanol Preço do etanol sobe mesmo sem autorização: o que os motoristas podem fazer nesse caso?Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Ric|Do R7 16/07/2024 - 14h10 (Atualizado em 16/07/2024 - 14h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌