Descubra o sabor do Afonso's com um almoço especial ENTRADA (Opção 1) Bolinhos de Bacalhau (feitos artesanalmente, com Bacalhau, Batata e Temperos. Um dos clás- sicos da gastronomia portuguesa...

Ric|Do R7 07/09/2024 - 14h50 (Atualizado em 07/09/2024 - 14h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌