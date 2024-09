Descubra o sabor do almoço na Cantina do Délio ENTRADA (Opção 1) Polenta Fritta con Blumenau (Polentas Crocantes com Molho de Linguiça Blumenau e Parmesão). (Opção 2) Insalata Dolce...

Ric|Do R7 07/09/2024 - 15h50 (Atualizado em 07/09/2024 - 15h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌