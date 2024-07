Desembargador do PR afastado por falas polêmicas: veja no RIC Notícias O RIC Notícias Noite, desta quarta-feira (17), mostra que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou do cargo o desembargador do... Ric|Do R7 17/07/2024 - 19h20 (Atualizado em 17/07/2024 - 19h20 ) ‌



CNJ afasta desembargador do PR por falas polêmicas, veja no RIC Notícias

O RIC Notícias Noite, desta quarta-feira (17), mostra que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou do cargo o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), Luís Cesar de Paula Espíndola, atendendo uma reclamação disciplinar protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seção Paraná. O RIC Notícias Noite mostra essa e outras notícias que estão em destaque, no Paraná, a partir das 19h20 com Camila Andrade.

