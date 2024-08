Desfalques e Dúvidas: A Escalação do Athletico Contra o Internacional O Athletico tem um desfalque certo e algumas dúvidas para o duelo com o Internacional. O jogo da 22ª rodada... Ric|Do R7 09/08/2024 - 17h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Internacional x Athletico: veja como Martín Varini pode montar a escalação

O Athletico tem um desfalque certo e algumas dúvidas para o duelo com o Internacional. O jogo da 22ª rodada do Brasileirão será no domingo (11), às 19h, no Beira-Rio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Assista aos sorteios das Loterias Caixa de hoje (09/08/2024); veja resultados

• Jogos de loteria online continuam sendo a escolha preferida dos brasileiros

• Internacional x Athletico: veja como Martín Varini pode montar a escalação