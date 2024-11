Deslizamento de rochas interdita BR-277 sentido Paranaguá Deslizamento de rochas interdita BR-277 sentido Paranaguá Ric|Do R7 25/11/2024 - 07h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 07h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deslizamento de rochas na BR-277

A BR-277 está totalmente interditada, no sentido Paranaguá, devido a um deslizamento de rochas na altura do km 40, em Morretes, no litoral do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 3h30, desta segunda-feira (25), em uma das faixas que liga Curitiba às cidades litorâneas. Por precaução, a interdição do trânsito acontece na praça de pedágio, localizada em São José dos Pinhais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre a situação na BR-277!

Leia Mais em Ric:

RIC Notícias Manhã mostra detalhes de tiroteio que terminou com morte em Curitiba

Ônibus capota em ribanceira e deixa 17 mortos e quase 30 feridos

Cerimônia com Ratinho Jr anuncia concessão do canal de acesso no Porto de Paranaguá