Di Ferrero fala sobre nova música em entrevista imperdível No Boa da Pan, o cantor irá falar sobre a releitura de uma música do grupo Os Paralamas do Sucesso, que foi lançada no dia 1° de agosto...

Ric|Do R7 11/09/2024 - 15h41 (Atualizado em 11/09/2024 - 15h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌