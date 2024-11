Disputa pela presidência do TJ-PR é destaque no Jornal da Manhã Disputa pela presidência do TJ-PR é destaque no Jornal da Manhã

Ric|Do R7 08/11/2024 - 08h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 08h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share