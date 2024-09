Dois suspeitos são detidos após assalto em hotel de Foz do Iguaçu Assalto em hotel de Foz do Iguaçu termina com dois suspeitos presos Confira todos os detalhes na reportagem! Para ficar […] O post...

Ric|Do R7 11/09/2024 - 18h21 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌