Em maior cotação do dólar desde o incício do Plano Real, moeda fecha terça (27) a R$ 5,91 Em maior cotação do dólar desde o incício do Plano Real, moeda fecha terça (27) a R$ 5,91

Ric|Do R7 28/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 28/11/2024 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share