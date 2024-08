Encerramento das Buscas por Queda de Avião no Paraná As buscas pela possível queda de uma aeronave em Morretes, no litoral do Paraná, se encerraram na noite desta... Ric|Do R7 01/08/2024 - 19h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 19h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Buscas por suposta queda de avião se encerram no PR; equipes retomam na sexta (2)

As buscas pela possível queda de uma aeronave em Morretes, no litoral do Paraná, se encerraram na noite desta quinta-feira (01). O Corpo de Bombeiros foi acionado no início do dia para averiguar uma possível queda de avião registrada na serra do mar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher trans no boxe? Entenda polêmica envolvendo Imane Khelif

• Constelação familiar utilizada em processos na justiça é assunto no RIC Notícias

• Seleção Brasileira em Curitiba: CBF anuncia jogo no Couto Pereira