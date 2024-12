Entenda como funciona a lei marcial imposta na Coreia do Sul Entenda como funciona a lei marcial imposta na Coreia do Sul Ric|Do R7 03/12/2024 - 14h10 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h10 ) twitter

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, declarou nesta terça-feira (3) lei marcial no país. De acordo com a Constituição da Coreia do Sul e a Lei Marcial, a situação pode ser declarada durante a guerra, em casos de uma grande emergência nacional semelhante à guerra ou quando a ordem pública for severamente perturbada, prejudicando significativamente as funções administrativas e judiciais.

Para entender todos os detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

