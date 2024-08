Entrevista exclusiva com Tercílio Turini para a prefeitura de Londrina Sabatina com o candidato Tercílio Turini (MDB) a prefeitura de LondrinaLeia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.brLeia mais...

Ric|Do R7 29/08/2024 - 17h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌