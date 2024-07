Escândalo em clínica de estética no Paraná choca espectadores do RIC Notícias Manhã O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (10) vai mostrar mais um caso de uma clínica de estética fechada no estado. Desta vez, além...

Ric|Do R7 10/07/2024 - 06h52 (Atualizado em 10/07/2024 - 06h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌