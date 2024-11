Expectativa de votação no Paraná para o 2º turno das eleições De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), são esperados 2.082.915 milhões de eleitores para votarem no 2º […]... Ric|Do R7 22/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 19h08 ) twitter

No Paraná são esperados 2,82 milhões de eleitores no 2º turno

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), são esperados 2.082.915 milhões de eleitores para votarem no 2º turno das Eleições Municipais 2024 no Paraná. Mesmo aqueles que não votaram no 1º e não justificaram podem votar no 2º turno.

