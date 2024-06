Família em luto: Passageiro queimado em acidente é identificado como Vinícius Martins

Ric |Do R7

Família lamenta morte de passageiro queimado em acidente: “Vou te amar para sempre”

Foi identificado como Vinícius Martins, o passageiro de 25 anos que morreu queimado após sofrer um acidente na manhã deste domingo (23). A situação aconteceu na Avenida Ayrton Senna da Silva, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Uma tia do jovem lamentou a morte nas redes sociais.

