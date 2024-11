Festa agitada em A Fazenda 16: Gizelly e Zaac no centro das atenções A quinta festa de A Fazenda 16 foi mais tranquila, mas nem por isso com menos movimentações entre os participantes. […] O post A Fazenda... Ric|Do R7 19/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 19/10/2024 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Fazenda 16: fofocas e DR entre Gizelly e Zaac marcam festa desta sexta

A quinta festa de A Fazenda 16 foi mais tranquila, mas nem por isso com menos movimentações entre os participantes. Com animação do DJ Ronald, o agito foi permeado por muitas conversas sobre jogo e a DR entre Gizelly e Zaac.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• A Fazenda 16: fofocas e DR entre Gizelly e Zaac marcam festa desta sexta

• Liam Payne estava sob efeito de “cristal” antes de morrer, diz polícia

• Veja o que se sabe sobre passageiro morto por roda de caminhão no Balanço Geral



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.