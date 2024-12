Ganhador da Mega-Sena morre 24 dias depois de faturar R$ 201 milhões com prêmio Antônio Lopes Siqueira, de 74 anos, que acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2795 da Mega-Sena, faleceu 24 depois de receber...

Ric|Do R7 04/12/2024 - 19h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share