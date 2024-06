Ric |Do R7

Gusttavo Lima surpreende fãs com pedido de casamento na Hora Venenosa A Hora da Venenosa desta quinta-feira (26), exibirá os detalhes sobre o pedido de casamento que o cantor Gusttavo Lima recebeu. Além...

Alto contraste

A+

A-

Gusttavo Lima é pedido em casamento assista na Hora Venenosa Caroline de Souza Machado

A Hora da Venenosa desta quinta-feira (26), exibirá os detalhes sobre o pedido de casamento que o cantor Gusttavo Lima recebeu. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão falar sobre a data de casamento da cantora Maraísa e os detalhes do show do Jonathan Nemer; confira todos os destaques do programa!

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher que cegou ex-namorado em ataque com soda cáustica é presa no Paraná

• Gusttavo Lima é pedido em casamento assista na Hora Venenosa

• Trabalhador que caiu em armazenador de grãos deixa o hospital no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.