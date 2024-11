Homem condenado por estupro há 2 anos é preso no Paraná Homem condenado por estupro há 2 anos é preso no Paraná Ric|Do R7 18/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 18/11/2024 - 20h09 ) twitter

Homem preso por estupro

Um homem, de 54 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2018 em Loanda, no Noroeste do Paraná, foi preso nesta segunda-feira (18) em Planaltina do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso.

