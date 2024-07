Homem dá golpe em ex e foge com R$ 700 mil: "Me fez comprar vestido de noiva" Um homem, de 55 anos, deu um golpe na ex-namorada e fugiu com R$ 700 mil da vítima. O suspeito foi encontrado em Colombo, na Região...

Ric|Do R7 04/07/2024 - 20h33 (Atualizado em 04/07/2024 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share