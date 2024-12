Homem dispara spray de pimenta no rosto de adolescente após discussão no Paraná Homem dispara spray de pimenta no rosto de adolescente após discussão no Paraná

Ric|Do R7 03/12/2024 - 22h10 (Atualizado em 03/12/2024 - 22h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share