Homem é denunciado por perseguição e ameaças a irmãs no Paraná O stalker que perseguia duas irmãs no Paraná, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná. A perseguição durou cerca de 9 meses...

Ric|Do R7 05/09/2024 - 18h42 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌