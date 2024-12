Homem é espancado no cemitério de Piraquara Homem é espancado no cemitério de Piraquara Home qe devia R$ 100 para traficante, é espancado no cemitério de Piraquara. […] O post...

Ric|Do R7 05/12/2024 - 11h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share