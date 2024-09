Homem é preso por assassinato de segurança em Curitiba O Cidade Alerta Curitiba destaca o caso em que a Polícia Civil prendeu um homem, de 30 anos, suspeito de matar uma segurança de um... Ric|Do R7 10/09/2024 - 18h21 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h21 ) ‌



Suspeito de matar segurança de bailão preso é destaque do Cidade Alerta

O Cidade Alerta Curitiba desta terça-feira (10) destaca o caso em que a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 30 anos, suspeito de matar uma segurança de um bailão, em Curitiba. Roseli dos Santos Avelar, de 52 anos, foi assassinada com cerca de 15 facadas no início de agosto.

