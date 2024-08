Homicídios em Maringá: Mistério e Investigação no Odwaldo Bueno Polícia Civil trabalha para elucidar homicídios, com mesma forma de execução, no Odwaldo Bueno. Confira todos os detalhes na reportagem...

Ric|Do R7 22/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 16h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌